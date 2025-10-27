Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marcel Grünert arbeitet in der Feuerwache Flöha als Gerätewart.
Marcel Grünert arbeitet in der Feuerwache Flöha als Gerätewart.
Flöha
Feuerwehr: Flöha investiert sechsstelligen Betrag
Von Knut Berger
Um für den Notfall gut gerüstet zu sein, hat der Flöhaer Stadtrat eine wichtige Entscheidung getroffen. Von der Investition profitieren auch die Nachbarkommunen wie Frankenberg und Niederwiesa.

Zufrieden hat Michael Knoth dieser Tage auf dem Areal der Rettungs- und Feuerwache Flöha frisch gereinigte und geprüfte Feuerwehrschläuche in den Mannschaftstransportwagen gepackt. Doch nicht nur der Stadtwehrleiter der Feuerwehr Frankenberg kommt regelmäßig nach Flöha. Auch Vertreter umliegender Wehren, etwa aus Niederwiesa, Oederan,...
