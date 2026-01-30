Finanzielle Lage bleibt in Leubsdorf angespannt

Der Gemeinderat Leubsdorf hat sich in erster Lesung mit dem Doppelhaushalt für 2026/27 beschäftigt. Trotz diverser Schwierigkeiten soll das Zahlenwerk im März verabschiedet werden.

Die laufende Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Leubsdorf, die Planung für einen Neubau eines Feuerwehrdepots in Schellenberg und der Neubau der Brücke am Parkweg in Leubsdorf stehen unter anderem auf der Investitionsliste für 2026/27 der Gemeinde Leubsdorf. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung beschäftigten sich die Abgeordneten in erster...