Fischbrötchen und Kunststoffei: Warum Besucher die Osterinsel an der Zschopau bei Braunsdorf schätzen

Das Zschopautal in Niederwiesa vor den Toren von Chemnitz ist an Ostertagen eine gefragte Ausflugsadresse. Leckermäuler lassen sich am Wehr Eier-Punscheis, Glühwein und Bismarck-Brötchen schmecken.

Die Osterinsel in Mittelsachsen ist über die Feiertage ein gern besuchtes Ausflugsziel. Wanderer steuerten am Karfreitag und -samstag nicht das Eiland im Südpazifik an, vielmehr entdeckten sie den zwischen Zschopau und Mühlgraben hergerichteten Flecken mit dem Technischen Denkmal Schauweberei Braunsdorf. Während die Webstühle für... Die Osterinsel in Mittelsachsen ist über die Feiertage ein gern besuchtes Ausflugsziel. Wanderer steuerten am Karfreitag und -samstag nicht das Eiland im Südpazifik an, vielmehr entdeckten sie den zwischen Zschopau und Mühlgraben hergerichteten Flecken mit dem Technischen Denkmal Schauweberei Braunsdorf. Während die Webstühle für...