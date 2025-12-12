Flöha: Endspurt für Dauerausstellung zur Geschichte der Alten Baumwolle

Der Eröffnungstermin für die kurzweilige Schau im Wasserbau steht bereits fest. Und einen Sonderpreis hat die Stadt Flöha damit auch schon bekommen.

Die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Baumwollspinnerei, deren Transformation zum Stadtzentrum Alte Baumwolle und zur Flöhaer Stadtgeschichte nimmt Gestalt an. Die Wände im Eingangsbereich zum Bürgerservice im ersten Obergeschoss des Wasserbaus sind fertig. Auch die drei Ausstellungsinseln in der Mitte des Raumes stehen. Auf der... Die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Baumwollspinnerei, deren Transformation zum Stadtzentrum Alte Baumwolle und zur Flöhaer Stadtgeschichte nimmt Gestalt an. Die Wände im Eingangsbereich zum Bürgerservice im ersten Obergeschoss des Wasserbaus sind fertig. Auch die drei Ausstellungsinseln in der Mitte des Raumes stehen. Auf der...