Flöha setzt die Heckenschere an

Etwa ein Dutzend Grundstückseigentümer in Falkenau haben Post aus dem Flöhaer Rathaus bekommen: Die Stadt fordert einen Heckenschnitt. Und der fällt mitunter radikal aus.

Am Anfang hat sich Alexander Schubert geärgert. Der Anfang war, dass ihm Mitte Oktober ein Brief aus dem Rathaus Flöha ins Haus flatterte, in dem er aufgefordert wurde, innerhalb von zwei Wochen die Hecke, die sein Grundstück begrenzt, so zu beschneiden, dass sie den Vorgaben der örtlichen Straßenreinigungssatzung entspricht. Alexander...