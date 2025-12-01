Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ob die jemals wieder grün wird: Alexander Schubert vor seiner radikal beschnittenen Hecke in Falkenau.
Ob die jemals wieder grün wird: Alexander Schubert vor seiner radikal beschnittenen Hecke in Falkenau. Bild: Matthias Behrend
Flöha
Flöha setzt die Heckenschere an
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa ein Dutzend Grundstückseigentümer in Falkenau haben Post aus dem Flöhaer Rathaus bekommen: Die Stadt fordert einen Heckenschnitt. Und der fällt mitunter radikal aus.

Am Anfang hat sich Alexander Schubert geärgert. Der Anfang war, dass ihm Mitte Oktober ein Brief aus dem Rathaus Flöha ins Haus flatterte, in dem er aufgefordert wurde, innerhalb von zwei Wochen die Hecke, die sein Grundstück begrenzt, so zu beschneiden, dass sie den Vorgaben der örtlichen Straßenreinigungssatzung entspricht. Alexander...
