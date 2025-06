Flöha: Wie die AWO-Tagespflege Senioren aus der Isolation holt

Die Arbeiterwohlfahrt engagiert sich seit 2020 in Flöha und bietet dabei ein umfassendes Leistungspaket an. Einmal im Jahr wird beim Stadtteilfest gefeiert. Am 13. Juni steigt die 5. Auflage.

Gute gelaunt sitzt Gudrun Ebert in der Runde. Sie ist aufgeschlossen und scheint mit ihrer Zuversicht ihre unmittelbaren Tischnachbarn anzustecken. Schnell macht die Seniorin klar, dass sie mit ihrer derzeitigen Situation zufrieden ist. Das sah jedoch in der Vergangenheit nicht immer so aus. Vor nunmehr fünf Jahren musste sie sich einer schweren... Gute gelaunt sitzt Gudrun Ebert in der Runde. Sie ist aufgeschlossen und scheint mit ihrer Zuversicht ihre unmittelbaren Tischnachbarn anzustecken. Schnell macht die Seniorin klar, dass sie mit ihrer derzeitigen Situation zufrieden ist. Das sah jedoch in der Vergangenheit nicht immer so aus. Vor nunmehr fünf Jahren musste sie sich einer schweren...