Flöha wird zum Mekka für Mineralienfreunde

In der Oberschule Flöha hat am Samstag die 35. Mineralienschau stattgefunden.

Rund 400 Interessierte haben am Sonnabend die 35. Mineralienschau in der Oberschule Flöha besucht. Organisator Tonik Güttler zeigte sich am Nachmittag mit der Jubiläumsveranstaltung vollauf zufrieden. Insgesamt seien 38 Aussteller aus dem Bundesgebiet und darüber hinaus nach Flöha gekommen. Die weiteste Anreise hatte ein Sammler aus...