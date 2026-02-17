Flöha wird zur Silberstadt: Mineralienschau rückt das vielseitige Edelmetall in den Mittelpunkt

In Flöha findet zum 35. Mal die Mineralienschau statt, die bei Sammlern beliebt ist, weil Kommerz und Kitsch keine Rolle spielen. Tonik Güttler aus Eppendorf hat die Sonderausstellung vorbereitet.

Mit Silber kann man nichts falsch machen. Das sagt Tonik Güttler aus Eppendorf, einer der Organisatoren der Mineralienschau in Flöha, die am Sonnabend zum 35. Mal stattfindet. Tonik Güttler ist alljährlich für die Sonderausstellungen zuständig und er hat sich diesmal für Silber und Silbermineralien entschieden - nicht, weil ihm kein anderes... Mit Silber kann man nichts falsch machen. Das sagt Tonik Güttler aus Eppendorf, einer der Organisatoren der Mineralienschau in Flöha, die am Sonnabend zum 35. Mal stattfindet. Tonik Güttler ist alljährlich für die Sonderausstellungen zuständig und er hat sich diesmal für Silber und Silbermineralien entschieden - nicht, weil ihm kein anderes...