Fotovoltaik vor Schloss Augustusburg: So sieht es auf der Baustelle in Grünberg aus

In Grünberg lässt Eigentümer Marcus Schönherr einen Solarpark errichten. Das ist aber kein Widerspruch zur Landwirtschaft.

Die Modultische stehen teilweise schon: In Grünberg entsteht auf etwa 15 Hektar eine Photovoltaik-Anlage. In dem Ortsteil von Augustusburg errichtet das Unternehmen AIS aus Hohenfichte die Anlage in Zusammenarbeit mit dem Elektrofachbetrieb Göhler aus Rechenberg-Bienenmühle. Sie soll eine Spitzenleistung von circa 11 Megawatt erzeugen. Der...