Philipp Schaarschmidt (l.) übernimmt bei der Falkenauer Feuerwehr von Daniel Müller (r.) den Chefposten. Bild: FFW Falkenau/Friedrich
Philipp Schaarschmidt (l.) übernimmt bei der Falkenauer Feuerwehr von Daniel Müller (r.) den Chefposten. Bild: FFW Falkenau/Friedrich
Flöha
Frischer Wind bei der Feuerwehr Falkenau: Was der Neue an der Spitze vorhat
Von Knut Berger
Mit 20 Jahren Feuerwehrerfahrung im Gepäck tritt Philipp Schaarschmidt von der Berufsfeuerwehr in Chemnitz an. Er will die Ausbildung im Flöhaer Ortsteil auf ein neues Level heben.

Philipp Schaarschmidt ist neuer Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Falkenau. Er löst Daniel Müller ab, der ein Jahrzehnt an der Spitze der Truppe stand und ab sofort als Stellvertreter agiert. Schaarschmidt bringt die Erfahrung von mehr als 20 Jahren aktiver Feuerwehrarbeit mit. Der 37-Jährige ist zudem seit 2021 bei der Berufsfeuerwehr in...
