Gymnasiasten suchen passende Steine für neue Augustusburger 360-Grad-Klangwelt

Flöha
Viele Augustusburger freuen sich auf die neue 360-Grad-Klangwelt in der Stadtkirche. Aktuell befindet sich diese einzigartige Orgel in der Bauphase. Nun haben Schüler einen Teil zur Orgel beigetragen.
Im Rahmen des Musikunterrichts war Kirchenmusiker und Musiklehrer Pascal Kaufmann mit seinen Schülern des Augustusburger DPFA- Regenbogen-Gymnasiums im ehemaligen Steinbruch Augustusburg unterwegs. Die Gymnasiasten sammelten Porphyr-Steine für die neue 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg.
