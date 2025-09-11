Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gymnasiasten suchen im stillgelegten Steinbruch nach Steinen für die 360-Grad-Klangwelt.
Gymnasiasten suchen im stillgelegten Steinbruch nach Steinen für die 360-Grad-Klangwelt. Bild: Matthias Moser
Flöha
Gymnasiasten suchen passende Steine für neue Augustusburger 360-Grad-Klangwelt
Von Claudia Dohle
Viele Augustusburger freuen sich auf die neue 360-Grad-Klangwelt in der Stadtkirche. Aktuell befindet sich diese einzigartige Orgel in der Bauphase. Nun haben Schüler einen Teil zur Orgel beigetragen.

Im Rahmen des Musikunterrichts war Kirchenmusiker und Musiklehrer Pascal Kaufmann mit seinen Schülern des Augustusburger DPFA- Regenbogen-Gymnasiums im ehemaligen Steinbruch Augustusburg unterwegs. Die Gymnasiasten sammelten Porphyr-Steine für die neue 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg.
