Die Warnbake in Hennersdorf soll vor einer Gefahr warnen, ist aber selbst gefährlich. Bild: V. Böhm/privat
Die Warnbake in Hennersdorf soll vor einer Gefahr warnen, ist aber selbst gefährlich. Bild: V. Böhm/privat
Flöha
Hennersdorf: Schaden am Straßenrand wird markiert statt repariert
Redakteur
Von Matthias Behrend
Seit Kurzem steht an der Augustusburger Straße in Hennersdorf eine Warnbake, die auf ein Loch hinweist. Und wann wird der Schaden am Fahrbahnrand repariert?

Seit ein paar Tagen steht sie da, und dem Hennersdorfer Ortsvorsteher Volkmar Böhm wäre sie beinahe zum Verhängnis geworden: eine Warnbake, die ein tiefes Loch am Rande der Augustusburger Straße in Höhe der früheren Brückenschänke markiert. „Ich bin im Dunkeln fast dagegen gefahren, weil ich einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen...
