Hennersdorfer wählen im zweiten Anlauf ihren Ortschaftsrat

Weil die ursprüngliche Wahl im Juni für ungültig erklärt wurde, musste der kleinste Augustusburger Ortsteil noch einmal wählen. Die Wahlbeteiligung fiel diesmal deutlich geringer aus.

Die Wiederholung der Ortschaftsratswahl in Hennersdorf hat am Sonntag das Ergebnis der für ungültig erklärten ursprünglichen Wahl bestätigt. Auch mit einer deutlich niedrigeren Wahlbeteiligung wurden dieselben Kandidatinnen und Kandidaten gewählt wie am 9. Juni.