Holderfolk in Gahlenz: Ein Folk-Abend voller Herzlichkeit und handgemachter Musik

Rund zwei Stunden spielte die Folkgruppe Holderfolk am Sonnabend im Dorfmuseum Gahlenz und lockte fast einhundert Fans in den kleinen Ort bei Oederan.

Ein Abend voller Herzlichkeit, Humor und handgemachter Musik: Die Freiberger Folk-Band Holderfolk gastierte zum zweiten Mal im Dorfmuseum Gahlenz und zog dabei mehr als 70 Besucher in ihren Bann. In der Musikscheune, einem ehemaligen Heulager, schufen die vier Hobbymusiker eine einzigartige Atmosphäre, die das Publikum begeisterte. Zwischen...