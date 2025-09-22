Holzeinschlag im Neuwald: Sachsenforst startet Waldpflege im Revier Falkenau

Flöha
Nahe Flöha beginnt der Holzeinschlag. Auf 89 Hektar wird Holz geerntet. Waldbesucher sollten vorsichtig sein. Wie lange dauern die Maßnahmen und was ist zu beachten?
Ende September bis vorausichtlich Ende Dezember beginnt der planmäßige Holzeinschlag im Revier Falkenau. Betroffen ist vor allem der östliche und zentrale Bereich des sogenannten Neuwaldes oder Viehwegbuschs zwischen Bockendorf, Hartha (Gasthof „Räuberschenke“) und Langenstriegis. Das teilt der Sachsenforst mit. Die Maßnahme dient der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.