In Oederan gehen die Modellbauer am Wochenende in die Luft

Was Freunde des Modellbaus und des Flugsports und Bastelenthusiasten am Fürstenweg in Gahlenz erleben können:

Mit einer Flugschau erlebt die Sonderausstellung „Großes ganz klein - Modellbau“ vom Museum „Die Weberei“ in Oederan am Sonntag, 27. August, einen Höhepunkt. Von 10 bis 13 Uhr werden die von Modellbauern gebauten Fluggeräte auf dem Modellflugplatz Oederan am Fürstenweg in Gahlenz gezeigt. Bastler des Modellflugvereins bringen... Mit einer Flugschau erlebt die Sonderausstellung „Großes ganz klein - Modellbau“ vom Museum „Die Weberei“ in Oederan am Sonntag, 27. August, einen Höhepunkt. Von 10 bis 13 Uhr werden die von Modellbauern gebauten Fluggeräte auf dem Modellflugplatz Oederan am Fürstenweg in Gahlenz gezeigt. Bastler des Modellflugvereins bringen...