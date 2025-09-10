Insolvenz in Lichtenwalde: „Kaffee Naturale“ bleibt kalt

Insolvenzverfahren vor den Toren des Barockschlosses in Lichtenwalde bei Chemnitz: Ein Laden in der Schlossallee musste schließen. Welche Folgen hat das für die Gläubiger?

Im Spieleklassiker Monopoly gehören Parkstraße und Schlossallee zu den teuersten Straßen. Zwar kosten die dunkelblauen Trassen richtig viel. Aber sie sind auch sehr rentabel, wenn der Spieler sie voll ausbauen kann. Doch Spiel ist Spiel. Im wahren Leben hat die Adresse Schlossallee 6 diesmal kein Glück gebracht. Im Niederwiesaer Ortsteil...