Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ist geschlossen: „Kaffee Naturale“ nahe des Barockschlosses in Lichtenwalde.
Ist geschlossen: „Kaffee Naturale“ nahe des Barockschlosses in Lichtenwalde. Bild: Ingolf Rosendahl
Ist geschlossen: „Kaffee Naturale“ nahe des Barockschlosses in Lichtenwalde.
Ist geschlossen: „Kaffee Naturale“ nahe des Barockschlosses in Lichtenwalde. Bild: Ingolf Rosendahl
Flöha
Insolvenz in Lichtenwalde: „Kaffee Naturale“ bleibt kalt
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insolvenzverfahren vor den Toren des Barockschlosses in Lichtenwalde bei Chemnitz: Ein Laden in der Schlossallee musste schließen. Welche Folgen hat das für die Gläubiger?

Im Spieleklassiker Monopoly gehören Parkstraße und Schlossallee zu den teuersten Straßen. Zwar kosten die dunkelblauen Trassen richtig viel. Aber sie sind auch sehr rentabel, wenn der Spieler sie voll ausbauen kann. Doch Spiel ist Spiel. Im wahren Leben hat die Adresse Schlossallee 6 diesmal kein Glück gebracht. Im Niederwiesaer Ortsteil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
27.08.2025
4 min.
Lichtenwalde: Meterhohe Kürbisskulpturen verwandeln Schloss und Park in Zirkus-Welt
Patrizia Meyn und Stefan Hinner haben die Kürbisse für das Lichtenwalder Festival fest im Griff.
Längerer Rundgang, mehr Figuren und ein Labyrinth - damit punktet die Neuauflage des Kürbisfestivals. Vom 30. August bis 2. November färben sich Schloss und Park orange. Und es gibt eine Überraschung.
Ingolf Rosendahl
11:00 Uhr
4 min.
Von Freital bis Lichtenwalde: Hier feiert Sachsen den Kürbis
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe.
Ausstellungen, Schnitzaktionen, kulinarische Leckerbissen – in Oskarshausen in Freital, im Sonnenlandpark in Lichtenau, bei Karls in Döbeln und im Schloss in Lichtenwalde dreht sich alles um den Kürbis.
Steffi Hofmann
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel