Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt. Bild: Christof Heyden
Johanna Kruse hat ihre Visionen für eine Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Johanna Kruse hat ihre Visionen für eine Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt. Bild: Christof Heyden
Zum Thema Stadtgefängnis Oederan wird eine Studie vorgestellt: Was könnte daraus werden?
Zum Thema Stadtgefängnis Oederan wird eine Studie vorgestellt: Was könnte daraus werden? Bild: Christof Heyden
Ehemaliges Gefängnis Oederan.
Ehemaliges Gefängnis Oederan. Bild: Christof Heyden
Ehemaliges Gefängnis Oederan, Zellengang 2. Etage.
Ehemaliges Gefängnis Oederan, Zellengang 2. Etage. Bild: Christof Heyden
Eine Videosimulation zeigt, wie das Stadtgefängnis entwickelt werden könnte.
Eine Videosimulation zeigt, wie das Stadtgefängnis entwickelt werden könnte. Bild: Screenshot: Christof Heyden
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt. Bild: Christof Heyden
Johanna Kruse hat ihre Visionen für eine Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Johanna Kruse hat ihre Visionen für eine Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt. Bild: Christof Heyden
Zum Thema Stadtgefängnis Oederan wird eine Studie vorgestellt: Was könnte daraus werden?
Zum Thema Stadtgefängnis Oederan wird eine Studie vorgestellt: Was könnte daraus werden? Bild: Christof Heyden
Ehemaliges Gefängnis Oederan.
Ehemaliges Gefängnis Oederan. Bild: Christof Heyden
Ehemaliges Gefängnis Oederan, Zellengang 2. Etage.
Ehemaliges Gefängnis Oederan, Zellengang 2. Etage. Bild: Christof Heyden
Eine Videosimulation zeigt, wie das Stadtgefängnis entwickelt werden könnte.
Eine Videosimulation zeigt, wie das Stadtgefängnis entwickelt werden könnte. Bild: Screenshot: Christof Heyden
Flöha
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?

Weit über Oederans Stadtgrenzen hinaus gilt ein verwaister, vom Zahn der Zeit betroffener Gebäudekomplex als Geheimtipp: das ehemalige Gefängnis am früheren Amtsgerichtsgebäude. Als sogenannter Lost Place genießt das morbide Gebäude sogar im Ausland bei Fotografen und Fans einen als Kulisse geschätzten Ruf. Das Schicksal der Immobilie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Knast und Kunst in Oederan: Sonderschau gewährt seltenen Einblick hinter Mauern
Andreas Seltmann baut eines der Exponate der JVA Chemnitz zum Thema Mode und Kunst auf.
Im Museum Die Weberei Oederan steht das Thema Haft erstmals im Fokus einer Ausstellung. Die Beiträge stammen von Inhaftierten. Interessant für Lost-Place-Fans: Zugleich geht es um das Stadtgefängnis.
Christof Heyden
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
06:14 Uhr
1 min.
Ausweichmanöver auf A72 - Eine Schwerverletzte
Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Eine kurze Pause führt eine Fahrerin im Vogtlandkreis von der Autobahn auf einen Parkplatz. Doch sie schafft es nicht über die Auffahrt hinaus.
07:00 Uhr
4 min.
„Es sind Mitmenschen“: Kunst im Knast - ein seltener Blick hinter Gefängnismauern in Oederan
In der Sonderschau im Museum am Markt Oederan zu sehen: La Ola-Welle heißt die Konstruktion, bei der sich alle Figuren rhythmisch bewegen, wird eine Figur bewegt.
Die Weberei zeigt mit der aktuellen Sonderschau eine Lebenswelt, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt: Was bewirken kunsttherapeutische Programme in sächsischen Justizvollzugsanstalten?
Christof Heyden
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel