Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?

Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?

Weit über Oederans Stadtgrenzen hinaus gilt ein verwaister, vom Zahn der Zeit betroffener Gebäudekomplex als Geheimtipp: das ehemalige Gefängnis am früheren Amtsgerichtsgebäude. Als sogenannter Lost Place genießt das morbide Gebäude sogar im Ausland bei Fotografen und Fans einen als Kulisse geschätzten Ruf. Das Schicksal der Immobilie...