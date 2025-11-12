Jobsuche in Mittelsachsen mit der „Spätschicht“: Das sind sieben Tipps für Freitag

Flöha
Der Landkreis beteiligt sich wieder an Aktion zusammen mit dem Erzgebirge und Chemnitz und bietet am 14. November Einblicke in regionale Unternehmen. Angeboten werden auch Ausbildungsstellen.
„Spätschicht“ heißt am 14. November das an Jobsuchende gerichtete Angebot, an dem sich der Landkreis Mittelsachsen zum dritten Mal beteiligt. Sechs regionale Unternehmen sind am Freitag dabei. Aber auch in Chemnitz, im Erzgebirge und im Landkreis Zwickau beteiligen sich Firmen.
