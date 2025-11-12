Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das VW-Motorenwerk in Chemnitz ist in diesem Jahr ebenfalls wieder bei der „Spätschicht“ dabei.
Das VW-Motorenwerk in Chemnitz ist in diesem Jahr ebenfalls wieder bei der „Spätschicht“ dabei. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Firma Konmab im Rossauer Ortsteil Seifersbach.
Die Firma Konmab im Rossauer Ortsteil Seifersbach. Bild: Falk Bernhardt
Die Firma Felix Schoeller in Weißenborn.
Die Firma Felix Schoeller in Weißenborn. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Cotesa stellt Faserverbundteile für die Luftfahrt sowie den Automobilbau her.
Cotesa stellt Faserverbundteile für die Luftfahrt sowie den Automobilbau her. Bild: Jan Leißner/Archiv
Das VW-Motorenwerk in Chemnitz ist in diesem Jahr ebenfalls wieder bei der „Spätschicht“ dabei.
Das VW-Motorenwerk in Chemnitz ist in diesem Jahr ebenfalls wieder bei der „Spätschicht“ dabei. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Firma Konmab im Rossauer Ortsteil Seifersbach.
Die Firma Konmab im Rossauer Ortsteil Seifersbach. Bild: Falk Bernhardt
Die Firma Felix Schoeller in Weißenborn.
Die Firma Felix Schoeller in Weißenborn. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Cotesa stellt Faserverbundteile für die Luftfahrt sowie den Automobilbau her.
Cotesa stellt Faserverbundteile für die Luftfahrt sowie den Automobilbau her. Bild: Jan Leißner/Archiv
Flöha
Jobsuche in Mittelsachsen mit der „Spätschicht“: Das sind sieben Tipps für Freitag
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landkreis beteiligt sich wieder an Aktion zusammen mit dem Erzgebirge und Chemnitz und bietet am 14. November Einblicke in regionale Unternehmen. Angeboten werden auch Ausbildungsstellen.

„Spätschicht“ heißt am 14. November das an Jobsuchende gerichtete Angebot, an dem sich der Landkreis Mittelsachsen zum dritten Mal beteiligt. Sechs regionale Unternehmen sind am Freitag dabei. Aber auch in Chemnitz, im Erzgebirge und im Landkreis Zwickau beteiligen sich Firmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
02.11.2025
2 min.
Luftfahrt, Hygiene und Innenausbau: Mittelsächsische Unternehmen öffnen Türen zur Spätschicht
Das Unternehmen Cotesa in Mittweida gehört zu den Firmen, die zur Spätschicht öffnen.
Die Spätschicht in Mittelsachsen bietet am 14. November Einblicke in die Welt der Luftfahrt bis zu Hygieneartikeln. Der Abend gewährt Neugierigen und Jobsuchenden Blicke hinter die Kulissen.
Julia Czaja
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
23.10.2025
1 min.
Mittelsachsen: „Spätschicht“ bietet Einblicke in Unternehmen
Die Firma Cotesa in Mittweida lädt zur „Spätschicht“ am 14. November ein.
Der Landkreis Mittelsachsen beteiligt sich 2025 zum dritten Mal an der „Spätschicht“ und bietet am 14. November spannende Einblicke in sechs regionale Unternehmen.
Freie Presse
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel