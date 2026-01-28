Kita-Spielplatz, Straßenbau und neue Lampen: Wo Augustusburg in diesem Jahr Geld investiert

Auf einer Rundfahrt durch die Ortsteile erklärt Bürgermeister Jens Schmidt die Investitionsschwerpunkte. Die größte Baumaßnahme plant der Landkreis Mittelsachsen in Hennersdorf.

Vom Rathaus in Augustusburg ist es nur ein Katzensprung bis zur Kindertagesstätte „Spatzennest“ an der Morgensternstraße. Aber große Sprünge sind in Augustusburg im laufenden Jahr sowieso nicht zu erwarten. Angesichts der schwierigen finanziellen Situation halten sich die geplanten Investitionen in Grenzen. „Wir werden in unsere...