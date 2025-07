Künstliche Intelligenz in der Backstube: Bäckerei Möbius aus Oederan gewinnt sächsischen Innovationspreis

In den Köpfen von Fachkräften steckt viel Wissen, doch oft wird es nicht aufgeschrieben und geht verloren. Mathias Möbius und sein Team wollen das ändern. Dabei spielt ein Chatbot eine Rolle.

Backen ist Handwerk. Drei Frauen stehen in weiß-blauer Arbeitskleidung an einem langen Arbeitstisch in der Backstube der Bäckerei Möbius in Oederan. Sie bestreichen Teig, belegen ihn mit roten Johannisbeeren, rollen und schneiden ihn. So entstehen Johannisbeerschnitten. Die Oederaner Traditionsbäckerei hat 57 Filialen von Flöha bis Freiberg...