Flöha 08.04.2025

Kulturhauptstadt-Fest in Braunsdorf: An der Schauweberei gibt‘s auch für Kinder was zu entdecken

Die Möbelstoffweberei wird am Wochenende Teil des „Purple Path“. Kinder werden staunen, denn die Kulturinsel hat sich in eine „Osterinsel“ verwandelt. Am Wochenende wird der Purple Path zur Kulturhauptstadt eröffnet. Zwischen 12 und 16 Uhr wird auf der „Kulturinsel“ an der Historischen Schauweberei (Inselsteig 16) gefeiert. Um 14 Uhr gibt es die Einweihung und Einführung zum neuen Werk „Mapping Patterns: Industrial Flora“ von Anja Schwörer. Für Kinder steht eine Bastelstation bereit.... Am Wochenende wird der Purple Path zur Kulturhauptstadt eröffnet. Zwischen 12 und 16 Uhr wird auf der „Kulturinsel“ an der Historischen Schauweberei (Inselsteig 16) gefeiert. Um 14 Uhr gibt es die Einweihung und Einführung zum neuen Werk „Mapping Patterns: Industrial Flora“ von Anja Schwörer. Für Kinder steht eine Bastelstation bereit.... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden

Fetzt. "Fetzt." bringt dir jeden Donnerstag 20.25 Uhr viele Veranstaltungstipps, tiefgründige Informationen der Kulturszene und Kuriositäten der Kulturhauptstadt in deinen Posteingang. Ich akzeptiere die AGB und nehme den Datenschutzhinweis der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG zur Kenntnis. Jetzt anmelden