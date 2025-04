Leubsdorf: Dieb kommt am Mittag – seine Beute ist Schmuck

Dreister Einbruch: Während die Hausbewohner im Garten sind, verschafft sich ein Unbekannter Zutritt zu deren Wohnung.

Leubsdorf.

Während die Bewohner eines Hauses an der Hauptstraße in Leubsdorf im Garten sind, hat sich am Montag zwischen 11 und 11.25 Uhr ein Dieb Zutritt zu deren Wohnung verschafft. Laut Polizei kam der Anwohnerin ein Unbekannter auf dem Grundstück entgegen, als sie gerade ins Haus gehen wollte. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen und nach Arbeit gefragt haben. Dann sei er weggerannt. Wie die Seniorin feststellte, waren im Haus Türen geöffnet und ein Zimmer durchwühlt. Der Eindringling hatte offensichtlich Schmuck gestohlen. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt beschrieben und soll wenige Zähne, einen dunklen Teint sowie dunkle kurze Haare haben. Er trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise werden unter 03731 700 entgegengenommen. (fp)