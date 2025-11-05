Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Licht und Farbe in der Wohnmühle Schmidt-Rottluff: Ein Erzgebirger erhellt Chemnitz mit Aquarellen

Christian Wendt aus Gahlenz stellt im reizvollen Ambiente der Wohnmühle Karl-Schmidt-Rottluff in Chemnitz aus.
Christian Wendt aus Gahlenz stellt im reizvollen Ambiente der Wohnmühle Karl-Schmidt-Rottluff in Chemnitz aus. Bild: Christof Heyden
Christian Wendt aus Gahlenz stellt im reizvollen Ambiente der Wohnmühle Karl-Schmidt-Rottluff in Chemnitz aus.
Christian Wendt aus Gahlenz stellt im reizvollen Ambiente der Wohnmühle Karl-Schmidt-Rottluff in Chemnitz aus. Bild: Christof Heyden
Flöha
Licht und Farbe in der Wohnmühle Schmidt-Rottluff: Ein Erzgebirger erhellt Chemnitz mit Aquarellen
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Christian Wendt stellt aktuell ein Gahlenzer in der gerade sanierten Wohnmühle von Maler Karl Schmidt-Rottluff in Chemnitz aus. Auch der Oederaner hat eine besondere Beziehung zum Stadtteil Rottluff.

Ein detailreiches und farbenfrohes Aquarell, die aufgearbeitete Bausubstanz der Wohnmühle Karl Schmidt-Rottluff als Motiv, gehört zu den Blickfängen der jüngsten Ausstellung im Rottluff-Haus in Chemnitz. Sie ist ein Blickfang im seit Jahren ehrgeizig aufgearbeiteten Komplex an der Limbacher Straße. Mit dieser Arbeit ist Christian Wendt in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
7 min.
Sensationelle Schenkung für Kulturhauptstadt Chemnitz
Das von Karl Schmidt-Rottluff gemalte Bild „Du und ich“ aus dem Jahr 1919 war Schmidt-Rottluffs Hochzeitsgeschenk für seine Frau Emy. Es gilt als eines der persönlichsten Bilder des Malers.
Sie war eine der größten und wertvollsten Privatsammlungen Deutschlands: die Gerlinger-Sammlung der „Brücke“-Kunst mit Werken des Chemnitzer Malers Karl Schmidt-Rottluff. Der Würzburger Unternehmer Hermann Gerlinger ließ sie zu Millionenbeträgen versteigern. Doch einige behielt er für sich, 42 Werke schenkt er nun den Kunstsammlungen Chemnitz. Darunter ein sehr besonderes.
Katharina Leuoth
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
08.09.2025
2 min.
Kuratorin Sabine Maria Schmidt hat Kunstsammlungen Chemnitz verlassen
Kuratorin Sabine Maria Schmidt, hier im Haupthaus der Kunstsammlungen Chemnitz am Theaterplatz, war unter anderem für die Konzeption des neuen Karl-Schmidt-Rottluff-Hauses zuständig.
Die Kunsthistorikerin, die das neue Karl-Schmidt-Rottluff-Museum konzipierte, will sich neu orientieren und arbeitet jetzt im Ruhrgebiet.
Katharina Leuoth
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel