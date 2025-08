Live-Musik und DJ: Feuerwehr Flöha rockt die Nacht

Das Flöhaer Feuerwehrfest wird von den Mitgliedern der Truppe in Eigenregie organisiert und durchgeführt. Die Vorbereitungen auf die Party laufen längst auf Hochtouren.

Es ist längst zu einer Tradition geworden, dass die Feuerwehr von Flöha einmal jährlich zu ihrem Fest einlädt. In Vorbereitung auf die diesjährige Auflage haben die Gastgeber das feine Schleifpapier in die Hand genommen, die Pinsel in Farbe und Lack getaucht und das Programm etwas aufgehübscht.