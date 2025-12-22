MENÜ
Christoph Matthes spielt seit 1976 im Posaunenchor Frankenstein-Kirchbach.
Seit 1990 hat Malermeister Christoph Matthes ein Geschäft in Frankenstein.
Der Männergesangsverein Oberschöna ist in der Adventszeit oft unterwegs und wirbt mit Plakaten für die Auftritte.
Zu Weihnachten steht Christoph Matthes gerne am Herd und bereitet ein Festessen zu.
Christoph Matthes spielt seit 1976 im Posaunenchor Frankenstein-Kirchbach.
Seit 1990 hat Malermeister Christoph Matthes ein Geschäft in Frankenstein.
Der Männergesangsverein Oberschöna ist in der Adventszeit oft unterwegs und wirbt mit Plakaten für die Auftritte.
Zu Weihnachten steht Christoph Matthes gerne am Herd und bereitet ein Festessen zu.
Flöha
Maler Matthes aus Frankenstein zwischen Musik und Weihnachtsgans
Von Claudia Dohle
Wenn über Frankenstein Adventsmusik erklingt, ist Christoph Matthes oft unterwegs. Der 62-jährige Oederaner singt im Männerchor und spielt Posaune. Proben und Auftritte prägen seine Weihnachtszeit.

Wenn sich die Adventszeit über Frankenstein legt und aus Kirchen, Gemeindehäusern und Wohnzimmern Musik nach draußen klingt, ist Christoph Matthes öfter als sonst unterwegs. Der 62-Jährige verbringt die Wochen vor Weihnachten mit vielen Proben und Auftritten. Als Sänger im Männerchor „Striegistal 1924“ aus Oberschöna und mit der...
