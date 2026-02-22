Melancholie im Kerzenschein auf der Augustusburg: Mozartgesellschaft feiert Dowland mit besonderem Projekt

Flöha
In einem stimmungsvollen Dunkelkonzert schlagen Gerlinde Sämann und Vincent Kibildis im Erzgebirge einen musikalischen Bogen von der Finsternis ins Licht.
Es ist dunkel im Hasensaal des Schlosses Augustusburg. Nur einige Kerzen leuchten, Sopranistin Gerlinde Sämann und Vincent Kibildis an der Harfe werden sparsam von zwei Scheinwerfern beleuchtet. „In darkness let me dwell“, im Dunkel lass mich verweilen, so der Titel des besonderen Konzert der Sächsischen Mozartgesellschaft am Freitagabend,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.