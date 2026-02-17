Schloss Augustusburg: „In darkness let me dwell“ – Konzert für Komponist John Dowland

Musik im Dunkeln: Zum 400. Todestag von John Dowland erklingen am 20. Februar auf Schloss Augustusburg Gesang und Harfe. Der Ticketverkauf hat begonnen.

Ein Dunkelkonzert zum 400. Todestag des englischen Komponisten John Dowland findet am Freitag, 20. Februar, im Hasensaal von Schloss Augustusburg statt. Das teilte die Sächsische Mozart‑Gesellschaft mit. Beginn ist 19.30 Uhr. Unter dem Titel „In darkness let me dwell" gestalten Sopranistin Gerlinde Sämann und Harfenist Vincent Kibildis...