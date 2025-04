Mit Blutwurst-Spinat-Roulade und französischer „Toter Oma“: Blutwurstritter aus Marbach überzeugt französische Fleischer-Jury

Edelmetall für deftige Metzgerkost für Ingolf Fischer aus Marbach bei Augustusburg: Wie sich der Erzgebirger bei der Blutwurst-Weltmeisterschaft drei Medaillen sichert.

Ein Medaillenpaket aus Frankreich ist in der Gourmetmetzgerei von Ingolf Fischer in Marbach angekommen und der Fleischexperte kann sich wieder einmal über drei Medaillen von der Weltmeisterschaft seiner Zunft in Mortagne-au-Perche in der südlichen Normandie freuen.