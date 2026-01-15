Unbekannte brechen in Sporthalle im Erzgebirge ein: Das wurde gestohlen

Im Leubsdorfer Ortsteil Marbach nahe Augustusburg ist die Turnhalle von Einbrechern heimgesucht worden. Der Sachschaden ist enorm.

Im Leubsdorfer Ortsteil Marbach ist die Turnhalle von Einbrechern heimgesucht worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, waren die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, in die Sportstätte an der Grünhainichener Straße in Marbach eingebrochen. Wie die...