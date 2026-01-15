MENÜ
Der einbruchsbedingte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.
Der einbruchsbedingte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.
Flöha
Unbekannte brechen in Sporthalle im Erzgebirge ein: Das wurde gestohlen
Redakteur
Von Holk Dohle
Im Leubsdorfer Ortsteil Marbach nahe Augustusburg ist die Turnhalle von Einbrechern heimgesucht worden. Der Sachschaden ist enorm.

Im Leubsdorfer Ortsteil Marbach ist die Turnhalle von Einbrechern heimgesucht worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, waren die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, in die Sportstätte an der Grünhainichener Straße in Marbach eingebrochen. Wie die...
