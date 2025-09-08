Miteinander stark in Frankenstein bei Oederan: Vereinsfest zeigt Kraft der Gemeinschaft

Flöha
Eine vielgestaltige Dorf- und Vereinsfete haben die Mittelsachsen gefeiert. Das ehrenamtlich organisierte Treffen bewies deren Gestaltungswillen und das gedeihliche Miteinander für deren Gelingen.
Feuer und Wasser, Spaß und Sport, Glaube und Geselligkeit - im Zeichen der verschiedensten Elemente und Themen stand das dreitägige Frankensteiner Dorf- und Vereinsfest. Unter dem Motto „VEREINt“ feierten die Einheimischen von Freitag bis Sonntag fünf Ereignisse ihrer Ortsgeschichte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.