Modellbahnschau in Hohenfichte: Hier fahren 120 Mini-Züge

Modellbahnfans aufgepasst: In der ehemaligen Baumwollspinnerei in Hohenfichte bei Augustusburg ist eine der größten Modellbahnanlagen Sachsens zu sehen. Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern und einer Gleislänge von mehr als vier Kilometern sind sowohl die Epochen der Länderbahnen (1835 bis 1920), der Deutschen Reichsbahngesellschaft...