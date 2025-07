Motorradfahrer bei Unfall in Flöha verletzt

Ein Sturz in einer Kurve auf der B 173 verursacht 2500 Euro Schaden. Der Fahrer kommt mit leichten Blessuren und dem Schrecken davon.

Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag ein Kradfahrer bei einem Unfall in Flöha: Er zog sich nur leichte Verletzungen zu. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr war der 65-jährige Fahrer eines Krades Aprilia auf der Dresdner Straße (Bundesstraße 173) aus...