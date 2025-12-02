Nach fünf Jahren Sperrung: B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf wird freigegeben

Gute Nachrichten: Der komplizierte Ausbau der Nadelöhr-Bundesstraße bei Augustusburg ist abgeschlossen.

Nach fast fünf Jahren Bauzeit wird am Freitag die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf für den Verkehr freigegeben. Eine neue Brücke, ein moderner Gehweg sowie Sicherungsmaßnahmen entlang der Zschopau prägen die erneuerte Strecke, heißt es aus dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Zugleich gibt es ökologische...