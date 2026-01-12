MENÜ
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause.
Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause. Bild: Andreas Bauer
Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb.
Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren.
Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren. Bild: Andreas Bauer
Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden.
Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden. Bild: Andreas Bauer
Direkt am Falkenauer Hang befindet sich die Öltheke, an der sich die Wintersportler stärken können.
Direkt am Falkenauer Hang befindet sich die Öltheke, an der sich die Wintersportler stärken können. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Nach nur fünf Tagen schon Pause am Falkenauer Skihang: Warum der Lift erstmal stillsteht
Von Andreas Bauer
Der Lift am Plauer Berg zwischen Flöha und Oederan ruht aktuell. Allerdings wird alles dafür getan, dass es bald weitergeht. Auch zwei Zwillingsbrüder packen mit an.

Auf eine kurze Sturm- und Drangphase folgt am Falkenauer Skihang die Ernüchterung. „Wegen der milden Temperaturen wird der Liftbetrieb ab Dienstag vorerst eingestellt“, sagt Tom Klädtke aus dem Vorstand des örtlichen Skivereins.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
