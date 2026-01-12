Nach nur fünf Tagen schon Pause am Falkenauer Skihang: Warum der Lift erstmal stillsteht

Für die Zwillingsbrüder Laurin (links) und Johann Henkelmann ist der Falkenauer Skihang so etwas wie ihr zweites Zuhause. Bild: Andreas Bauer

Bislang war der Lift am Plauer Berg in diesem Winter fünf Tage lang in Betrieb. Bild: Andreas Bauer

Dies ist eine der drei Pistenraupen, mit denen die Falkenauer ihren Skihang präparieren. Bild: Andreas Bauer

Wenn der Lift geöffnet ist, kann dank des Flutlichts auch während der Woche bis 20 Uhr gefahren werden. Bild: Andreas Bauer