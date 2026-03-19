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Daniela Ehmer aus Niederwiesa und ihre Häkelarbeiten.
Daniela Ehmer aus Niederwiesa und ihre Häkelarbeiten. Foto: Claudia Dohle
Ein eigenes Label ziert die handgefertigten Produkte von Daniela Ehmer.
Ein eigenes Label ziert die handgefertigten Produkte von Daniela Ehmer. Foto: Claudia Dohle
Das Häkeln ist für Daniela Ehmer ein wichtiger Ausgleich zu ihrem Beruf. Sie ist in einer chirurgischen Praxis in Chemnitz tätig.
Das Häkeln ist für Daniela Ehmer ein wichtiger Ausgleich zu ihrem Beruf. Sie ist in einer chirurgischen Praxis in Chemnitz tätig. Foto: Claudia Dohle
Ein Dekoelement ist die gehäkelte Flaschenhülle von Daniela Ehmer.
Ein Dekoelement ist die gehäkelte Flaschenhülle von Daniela Ehmer. Foto: Claudia Dohle
Daniela Ehmer aus Niederwiesa und ihre Häkelarbeiten.
Daniela Ehmer aus Niederwiesa und ihre Häkelarbeiten. Foto: Claudia Dohle
Ein eigenes Label ziert die handgefertigten Produkte von Daniela Ehmer.
Ein eigenes Label ziert die handgefertigten Produkte von Daniela Ehmer. Foto: Claudia Dohle
Das Häkeln ist für Daniela Ehmer ein wichtiger Ausgleich zu ihrem Beruf. Sie ist in einer chirurgischen Praxis in Chemnitz tätig.
Das Häkeln ist für Daniela Ehmer ein wichtiger Ausgleich zu ihrem Beruf. Sie ist in einer chirurgischen Praxis in Chemnitz tätig. Foto: Claudia Dohle
Ein Dekoelement ist die gehäkelte Flaschenhülle von Daniela Ehmer.
Ein Dekoelement ist die gehäkelte Flaschenhülle von Daniela Ehmer. Foto: Claudia Dohle
Flöha
Niederwiesaerin häkelt für Italien: Wie aus einem Brotkorb eine Leidenschaft wurde
Von Claudia Dohle
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Daniela Ehmer entdeckte das Häkeln eher zufällig – heute verkauft sie ihre handgefertigten Produkte auf Märkten und in Geschäften nahe Chemnitz. Aus einem Versuch wurde ein kreativer Ausgleich.

Daniela Ehmer häkelt für ihr Leben gern – dabei hat sie dieses Hobby noch gar nicht so lange. „Angefangen habe ich im November 2022. Es war eher Zufall“, erzählt die 52-Jährige. Auslöser war ein gehäkelter Brotkorb, den sie im Internet entdeckt hatte. „Ich wollte ihn mir bestellen und dachte mir dann, dass ich das Häkeln ja selber...
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