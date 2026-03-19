Niederwiesaerin häkelt für Italien: Wie aus einem Brotkorb eine Leidenschaft wurde

Flöha
Daniela Ehmer entdeckte das Häkeln eher zufällig – heute verkauft sie ihre handgefertigten Produkte auf Märkten und in Geschäften nahe Chemnitz. Aus einem Versuch wurde ein kreativer Ausgleich.
Daniela Ehmer häkelt für ihr Leben gern – dabei hat sie dieses Hobby noch gar nicht so lange. „Angefangen habe ich im November 2022. Es war eher Zufall“, erzählt die 52-Jährige. Auslöser war ein gehäkelter Brotkorb, den sie im Internet entdeckt hatte. „Ich wollte ihn mir bestellen und dachte mir dann, dass ich das Häkeln ja selber...
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