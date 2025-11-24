Oederan: Diese Sonderangebote gibt es im Advent

Die neuen Weihnachtssterne-Faltblätter sind da. Darin: die Adventskalenderangebote und alles rund um den Weihnachtsmarkt in der Stadt.

Sie sind heiß begehrt und nun wieder zu haben: die Weihnachtssterne-Faltblätter. „Es ist mittlerweile eine fünfzehnjährige Tradition, dass sich Oederaner Händler, Dienstleister, Gastronomen und städtische Einrichtungen vom 1. bis zum 23. Dezember im Rahmen des Adventskalenders bei ihren Kunden mit Sonderangeboten bedanken", sagt Marco...