Oederan: Ein Tausendfüßler krabbelt durchs „Alle-Welt-Zelt“

Das Festival Insects and Spiders streckt seine Fühler aus: In einem Workshop sind textile Insekten gewebt worden, die ihren Lebensraum auf Absperrzäunen finden.

Eine textile Insektenschar ist am Wochenende in Oederan geschlüpft. Im „Alle-Welt-Zelt“ vor dem Museum Die Weberei sind Libelle, Käfer und Spinne entstanden, die nun dekorativ an Bauzäunen krabbeln. Material waren ausrangierte T-Shirts, Bettwäsche und Gardinen, sogar ein nach der Scheidung abgelegtes Hochzeitskleid wurde umfunktioniert....