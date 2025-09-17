Oederaner Firma feiert Jubiläum – davon hat auch die Breitenauer Feuerwehr etwas

Die Firma Böttger Agrartechnik aus Oederan feiert ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Doch Blumen und Geschenke sind nicht erwünscht. Stattdessen bittet der Chef um Spenden für die Breitenauer Feuerwehr.

Der Blick aus dem Bürofenster von Nico Böttger ist phänomenal. Der Chef der Böttger Agrartechnik kann vom Oederaner Gewerbegebiet bis weit hinter Augustusburg schauen. „Ich habe von meinem Schreibtisch schon mal einen Strohballenbrand gesehen, da war noch nicht mal der Alarm ausgelöst worden“, sagt Böttger, der Vize-Wehrleiter der...