Oederaner läuten Saisonfinale für Klein-Erzgebirge ein

Noch wenige Tage hat das Klein-Erzgebirge seine Tore geöffnet, bevor mit der Häuserabfahrt die Saison 2025 für die bekannte Miniaturschauanlage endet.

Wer das berühmte Klein-Erzgebirge in den Herbstferien anschauen will, sollte sich sputen - denn die Saison geht zu Ende. Ferienkinder und ihre Familien sind noch bis zum 19. Oktober eingeladen, der ältesten Miniaturschau Deutschlands einen Besuch abzustatten. Über Mittelsachsens Kreisgrenzen hinaus reisten am zweiten Oktoberwochenende Besucher...