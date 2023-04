Offenes Ohr für Jugendliche: Neuer Streetworker in Oederan stellt sich vor

Ärger zwischen jungen Menschen und Bewohnern der Altstadt gab es vergangenen Sommer in Oederan. Um dem entgegenzugehen, hat die Stadt einen Streetworker beauftragt. In der Stadtratssitzung am Donnerstag stellt er sich vor. Außerdem gibt es einen neuen Mitarbeiter in der Stadtinformation - er wird sich ebenfalls vorstellen. Und noch eine Person...