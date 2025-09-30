Oldtimer-Herbsttreffen im Schloss Augustusburg

Auf dem Innenhof sind dann wieder Schmuckstücke auf Rädern und weitere Raritäten zu sehen.

Es ist wieder soweit: Am 3. Oktober 2025, dem Tag der deutschen Einheit, verwandelt sich der Innenhof von Schloss Augustusburg bereits zum 34. Mal in ein Freilichtmuseum für historische Fahrzeuge und Raritäten aus ganz Deutschland. Live-Musik von der Texas Dutchman Band, Teilemarkt und Raritäten zum Staunen sorgen für den gelungenen...