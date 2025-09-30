Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wie schon seit Jahren wird die Augustusburg am Tag der Deutschen Einheit wieder zum Mekka für Oldtimerfans.
Wie schon seit Jahren wird die Augustusburg am Tag der Deutschen Einheit wieder zum Mekka für Oldtimerfans. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Flöha
Oldtimer-Herbsttreffen im Schloss Augustusburg
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Innenhof sind dann wieder Schmuckstücke auf Rädern und weitere Raritäten zu sehen.

Es ist wieder soweit: Am 3. Oktober 2025, dem Tag der deutschen Einheit, verwandelt sich der Innenhof von Schloss Augustusburg bereits zum 34. Mal in ein Freilichtmuseum für historische Fahrzeuge und Raritäten aus ganz Deutschland. Live-Musik von der Texas Dutchman Band, Teilemarkt und Raritäten zum Staunen sorgen für den gelungenen...
