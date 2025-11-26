Osterhasen im Dezember – Gahlenz setzt neue Trends

Noch während Räuchermann, Nussknacker und Co. die Produktionsräume in Gahlenz verlassen, halten bereits die Osterfiguren ihren Einzug.

Vielerorten wird jetzt die Weihnachtsdekoration in den guten Stuben aufgebaut, doch in der Holzkunst RuT Gahlenz hoppeln bereits die Osterhasen in die Regale. Während die letzten Exemplare von Rupprecht die Werkstatt zu Kunden verlassen, erblickt Familie Lampe das Licht der Volkskunstwelt. Fans der Traditionsware können sich mit Typen für jede...