Die Drahtseilbahn Augustusburg, im Bild deren Bergstation, soll winterfest gemacht werden. Bild: Susann Brumm/VMS
Die Drahtseilbahn Augustusburg, im Bild deren Bergstation, soll winterfest gemacht werden. Bild: Susann Brumm/VMS
Flöha
Pause für Drahtseilbahn: Warum die „Alte Lady“ still steht
Redakteur
Von Jan Leißner
In der kommenden Woche sind keine Fahrten mit der Drahtseilbahn in Augustusburg möglich. Der Betrieb soll aber nur für wenige Tage unterbrochen werden.

Ab dem kommenden Montag stehen an der Drahtseilbahn in Augustusburg alle Räder still. Bis einschließlich 7. November ruht der Fahrbetrieb. Erst ab dem 8. November startet die Drahtseilbahn, die den Spitznamen „Alte Lady“ (Baujahr 1911) trägt, pünktlich um 9 Uhr wieder den Fahrbetrieb.
