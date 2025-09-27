Petri heil! heißt die Devise in Oederan

Die Schusterteiche waren gefragtes Ziel für Einheimische und Gäste. Zum 19. Mal haben die Angler der Stadt zum Fischereifest eingeladen.

Lecker Fisch frisch auf den Mittagstisch oder als Abendschmaus - so hieß erneut die Devise in Oederan. Zum 19. Mal hatten die Petrijünger des hiesigen Anglervereins um Vorsitzenden Daniel Kaden zum Treff an die Schusterteiche eingeladen. Hier wurden Karpfen, Forellen und Saiblinge als Lebendfische geboten, die nach Kundenwunsch waidgerecht...