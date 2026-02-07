„Politik ist kein Pizzaservice“: Drei besondere Ehrungen - und eine Ansage aus Flöha

Flöha
Zum traditionellen Lichtmessempfang der Stadt Flöha wurden drei verdienstvolle Bürger ins Ehrenbuch der Großen Kreisstadt eingetragen. Dann sprach der Oberbürgermeister Tacheles.
Die Stadt Flöha hat ihren traditionellen Lichtmessempfang wieder dazu genutzt, verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger in das Ehrenbuch der Großen Kreisstadt einzutragen. In diesem Jahr wurden Helga Rauschenbach, Thomas Engel und Kurt Lange auf diese Weise geehrt.
