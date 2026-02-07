MENÜ
Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha spricht beim Lichtmessempfang vor rund 200 Gästen.
Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha spricht beim Lichtmessempfang vor rund 200 Gästen. Bild: Knut Berger
Thomas Engel und Helga Rauschenbach (r.) wurden in das Ehrenbuch der Stadt Flöha eingetragen.
Thomas Engel und Helga Rauschenbach (r.) wurden in das Ehrenbuch der Stadt Flöha eingetragen. Bild: Knut Berger
Rund 200 Gäste waren der Einladung zum Lichtmessempfang nach Flöha gefolgt.
Rund 200 Gäste waren der Einladung zum Lichtmessempfang nach Flöha gefolgt. Bild: Knut Berger
Flöha
„Politik ist kein Pizzaservice“: Drei besondere Ehrungen - und eine Ansage aus Flöha
Von Knut Berger
Zum traditionellen Lichtmessempfang der Stadt Flöha wurden drei verdienstvolle Bürger ins Ehrenbuch der Großen Kreisstadt eingetragen. Dann sprach der Oberbürgermeister Tacheles.

Die Stadt Flöha hat ihren traditionellen Lichtmessempfang wieder dazu genutzt, verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger in das Ehrenbuch der Großen Kreisstadt einzutragen. In diesem Jahr wurden Helga Rauschenbach, Thomas Engel und Kurt Lange auf diese Weise geehrt.
