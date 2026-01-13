MENÜ
  • Premiere im Erzgebirge: Schwibbogenfreunde laden zur Glühweinwanderung durchs Zschopautal ein

Seit zehn Jahren gibt es die Freunde des Schwibbogens in Kunnersdorf bei Augustusburg.
Eine Station ist das Dorfgemeinschaftshaus in Hennersdorf.
Die Glühweinwanderung führt auch über den sogenannten Weihnachtsbaumpfad.
Flöha
Premiere im Erzgebirge: Schwibbogenfreunde laden zur Glühweinwanderung durchs Zschopautal ein
Von Claudia Dohle
Warm anziehen, Becher einpacken und in Kunnersdorf loswandern: Am 17. Januar verspricht eine neue Glühweinwanderung aus Augustusburg durchs Zschopautal Genuss, Begegnungen und Winterstimmung.

Eine winterliche Wanderung, gesellige Begegnungen und wärmender Glühwein: Am kommenden Wochenende laden die Schwibbogenfreunde aus dem Augustusburger Ortsteil Kunnersdorf erstmals zu einer Glühweinwanderung durchs Zschopautal ein. Die Idee dazu stammt nicht aus dem Ort selbst, wie Vereinsmitglied Mathias Klotz offen zugibt. „Die Idee haben...
