Radioluft geschnuppert: Augustusburgerin darf selbst ans Mikrofon

Flöha
Radioluft statt Büroalltag: Die Augustusburgerin Sandra Weiß durfte beim MDR-Landesfunkhaus Sachsen einen Tag in die Welt des Rundfunks eintauchen.
Sandra Weiß aus Augustusburg erlebte gestern einen ganz besonderen Tag: Die Lohnbuchhalterin durfte im Dresdner MDR-Landesfunkhaus Sachsen bei der Hörer-Aktion „Mitmischen“ hinter die Kulissen schauen.
