  • Rollende Mosterei: Flöhaer Ferienkinder sorgen für Vitaminnachschub in der kalten Jahreszeit

Die Saftpresse hat Halt im Pomselgut Flöha gemacht. Auch Paul hilft beim Befüllen.
Die Saftpresse hat Halt im Pomselgut Flöha gemacht. Auch Paul hilft beim Befüllen.
 6 Bilder
Flöha
Rollende Mosterei: Flöhaer Ferienkinder sorgen für Vitaminnachschub in der kalten Jahreszeit
Von Christof Heyden
Das schmeckt! Die Kinder des „Spielhauses Groß und Klein“ in Flöha waren sich an der Saftpresse auf dem Pomselberg einig. Frisch gepresster Apfelsaft überzeugte sie zum Praxistest.

Eine Geschmacksprobe bildete das Finale eines spannenden Erlebnisses mit Unterhaltungs- und Bildungsauftrag. Kinder des „Spielhauses Groß und Klein“ in Flöha waren beim mobilen Mosttag des Servicedienstes der Mobilen Saftpresse aus Langenhennersdorf dabei. Die Firma Gedeih & Verzehr machte turnusmäß Halt im Pomselgut.
