Saisonende bald im Empanada-Häuschen bei Augustusburg – Betreiberin Susie Benz schmiedet schon neue Pläne

Die letzten Empanadas vor dem Winter gibt es im Kaffee-Häuschen in Hennersdorf. Betreiberin Susi Benz blickt auf eine erfolgreiche Saison nach einem Unfall zurück.

Seit 2021 ist das kleine Empanada-Häuschen in Hennersdorf ein fester Anlaufpunkt für Genießer aus nah und fern. Ob aus Mittelsachsen, dem Erzgebirge oder Chemnitz – viele Gäste nehmen den Weg bewusst auf sich, um bei Susie Benz einzukehren. „Es kommen sogar viele Rentner regelmäßig vorbei, um hier ihre Suppe zu essen“, erzählt die...