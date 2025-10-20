Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Saisonende bald im Empanada-Häuschen bei Augustusburg – Betreiberin Susie Benz schmiedet schon neue Pläne

Treff an der Bahnstrecke Chemnitz–Annaberg/Buchholz: Susie Benz kann herzhaft und süß.
Treff an der Bahnstrecke Chemnitz–Annaberg/Buchholz: Susie Benz kann herzhaft und süß. Bild: C. Dohle
Treff an der Bahnstrecke Chemnitz–Annaberg/Buchholz: Susie Benz kann herzhaft und süß.
Treff an der Bahnstrecke Chemnitz–Annaberg/Buchholz: Susie Benz kann herzhaft und süß. Bild: C. Dohle
Flöha
Saisonende bald im Empanada-Häuschen bei Augustusburg – Betreiberin Susie Benz schmiedet schon neue Pläne
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die letzten Empanadas vor dem Winter gibt es im Kaffee-Häuschen in Hennersdorf. Betreiberin Susi Benz blickt auf eine erfolgreiche Saison nach einem Unfall zurück.

Seit 2021 ist das kleine Empanada-Häuschen in Hennersdorf ein fester Anlaufpunkt für Genießer aus nah und fern. Ob aus Mittelsachsen, dem Erzgebirge oder Chemnitz – viele Gäste nehmen den Weg bewusst auf sich, um bei Susie Benz einzukehren. „Es kommen sogar viele Rentner regelmäßig vorbei, um hier ihre Suppe zu essen“, erzählt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
06.04.2025
4 min.
Nach schwerer Verletzung: Empanada-Chefin öffnet ihr Kaffee-Häuschen in Hennersdorf wieder: Das sagen Gäste
Perfektes Wetter und gute Stimmung: Susie Benz, Susi und Ute Nötzel (v.l.) am Empanada-Kaffee-Häuschen. Susi Nötzel spazierte mit ihrer Mutter Ute aus Augustusburg zum Treff: „Ein richtig feiner Samstagnachmittag", sagten sie.
Susie Benz hatte ihr Kaffeehäuschen bei Augustusburg für ein halbes Jahr geschlossen. Am Wochenende hat das bekannte Ausflugsziel wiedereröffnet. Besucher kamen auch aus Dresden und Chemnitz.
Claudia Dohle
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
04.04.2025
1 min.
Zurück nach langer Krankheit: Hennersdorferin lockt wieder in ihr Empanadas-Häuschen
Darauf freut sich Susie Benz aus Hennersdorf: Endlich wieder den Kochlöffel schwingen zu dürfen.
Nach einer Verletzungspause öffnet Susie Benz ihren Gastro-Treffpunkt im Erzgebirge wieder. Welche Überraschungen hält sie für ihre Besucher nahe Augustusburg bereit?
Claudia Dohle
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
Mehr Artikel